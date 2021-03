Sociedad Rural: “Lo que se paga en Tres Arroyos de retenciones son 9 veces y medio el presupuesto del Hospital”

9 marzo, 2021 Leido: 44

La Sociedad Rural de Tres Arroyos, en el día de ayer realizó su asamblea que venía postergada en los últimos 8 meses por la pandemia, y en el día de hoy, hicieron público un informe, en el que se realizaron diversos estudios, con respecto principalmente a las retenciones impuestas por el gobierno y cuánto afectan, no solo a los productores, sino a la comunidad. Eugenio Simonetti, Presidente de la Sociedad Rural comentó los resultados de dicho estudio.

“Hicimos un estudio de lo que son las retenciones para Tres Arroyos y por qué nos oponemos a las retenciones, por ejemplo cuando se habla de que hay problemas de que no alcanzan los respiradores en el Hospital, de que la gente no está trabajando con toda la comodidad que tuviera que trabajar, empezamos a pensar que, si no hubiera esa comisión importante que ayuda (Comisión de amigos) sería muy difícil poder llevar y gestionar un hospital como el que tenemos” indicó Simonetti en primer lugar.

Continúo relatando los detalles del informe “ponemos cada cereal, sumamos los cereales, a los cereales le sumamos la carne, y como resultado, en el último año el sector pago en retenciones en tres arroyos, sin impuesto al cheque, sin ganancias ni nada, el año pasado 6 mil 572 millones de pesos de retenciones que fueron directamente al gobierno central”.

Resaltó, que de éstas mismas retenciones, “en su momento había un fondo sojero, donde algo te devolvían, hoy eso no existe” y lo calificó como “un disparate”.

En ese sentido, comentó que “este año hay un aumento de precios, estamos contentos por eso, hemos tenido una cosecha relativamente buena” pero esto implica un incremento también en las retenciones, por eso explicó “este año con los precios que tenemos vamos a tener retenciones por 8 mil 95 millones de pesos”.

El resultado de éste estudio, demuestra entonces, que “promediamos con las cosas nuestras de acá, estas retenciones son, para lo que sería el presupuesto municipal, son 3 veces y medio el presupuesto municipal, y 9 veces y media el presupuesto del Hospital”

“Joroba ver que no tenemos todos los medios, porque el sector aporta lo suficiente” sostuvo el Presidente de la Sociedad Rural, mostrando su descontento.

También realizaron una comparación de precios en dólares de los productos como leche, y carne, sosteniendo que es “una mentira que no tiene sentido” la justificación de que las retenciones es el medio por el cual se bajaran los precios del consumo interno en la Argentina. “Son las cosas que estamos viendo y que creemos que la gente lo tiene que saber” afirmó.

“Los cultivos que bajan las retenciones, pasan a ser un negocio mas interesante”

El Presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, hizo hincapié en otro punto del informe: “el otro tema y por qué seguimos estando en contra de las retenciones, es que en los últimos años, cuando se cortan las retenciones que solamente quedan unas retenciones relativamente altas para la soja, se puede ver que la soja se mantiene exactamente igual, no hay aumento en la producción, hay serios problemas para cubrir la demanda de exportación”.

Continúo: “En trigo llegamos a 7 millones de toneladas el último gobierno de Cristina y hoy está en 21 millones”, y agregó en ese sentido “en todos los cultivos que bajan las retenciones pasa a ser un negocio más interesante” ya que con el país pasó lo mismo.

“Nosotros no somos formadores de precios, y por ahí si bajan algún punto de retenciones, eso en el mercado interno puede bajar 3 centavos” indicó y sostuvo por su parte que “nosotros no consideramos los únicos que hacemos el esfuerzo, pero sabemos que solos no podemos”.

Por su parte Sebastián Tubía indicó que “es lindo que sea vea el informe para que se vea toda la cadena de valor, desde lo que da el productor hasta lo que recibe el consumidor”. Calificó como “inviables” las retenciones

