Sofía Maurer, el testimonio de una chavense en Israel

9 octubre, 2023

Sofía Maurer es oriunda de Adolfo Gonzales Chaves y hoy está en Israel. La joven, en diálogo con LU 24, comentó sobre todo lo que está viviendo en ese país luego de los ataques efectuados por parte del grupo terrorista Hamas que gobierna la Franja de Gaza y el grupo terrorista Yihad Islámica (ISIS).

En este sentido y sobre su llegada al país ubicado en Medio Oriente, explicó: “estoy en Israel hace 6 meses, hice algo que se llama Aliyah, que significa que todas las personas que son judías o tienen alguna ascendencia judía, con motivo de una ley que existe acá que se llama ley del retorno, tenemos derecho a regresar a vivir a la tierra de Israel y podemos obtener la ciudadanía y ciertos beneficios y derechos que te otorga el gobierno.”

Y sobre el momento en que comenzó la guerra, detalló: “yo me encontraba en una localidad cerca de Tel Aviv durmiendo y a las 6 y media de la mañana me despierto con una alarma de una aplicación, ya que acá (en Israel) existen aplicaciones que te alertan cuando están sonando sirenas en distintas zonas del país que vos podés seleccionar. Yo tengo seleccionadas algunas y gracias a esa alarma nos despertamos y a los segundos sonaron las sirenas del país que alertan de acuerdo a dónde estés y según de dónde provengan los misiles, te alertan a que vayas al refugio y tenés una determinada cantidad de tiempo, en este caso 1 minuto y medio.”

“afortunadamente estaba durmiendo dentro del refugio porque es un cuarto más de la casa en donde estoy y el resto de las personas que estaban en la casa se levantaron, inclusive un perrito, todos nos metimos acá dentro y esperamos que pase la sirena y unos minutos más para que las cosas se calmen y volvemos a salir al resto de la casa”, enfatizó sobre lo ocurrido.

Además, y acerca de la situación que vivieron una parte de los civiles, añadió: “ahí empezó todo este terror y toda esta locura que no fueron solamente los misiles, lo terrible es que al mismo tiempo que lanzaban misiles se infiltraron terroristas en la zona del sur del territorio israelí y comenzó todo el horror que se pudo ver en las redes porque ellos mismos lo muestran de secuestros de gente, soldados, ancianos, niños, mujeres, familias enteras, inclusive las personas que estaban en una fiesta y cerca vivieron también el horror muy de cerca, hay muchos desaparecidos aún, gente que se encontró muerta, gente que se pudo salvar, de todo un poco.”

Por otra parte, comentó con quién está viviendo este difícil momento de su vida y dijo: “estoy con un círculo de argentinos y latinos que nos estamos apoyando mutuamente, cuidando y permaneciendo tranquilos en una casa para no correr ningún peligro. Muchas personas están eligiendo irse, yo en este momento no lo elijo, estamos acá tranquilos tratando de pasarlo. Se comunicó la Cancillería Argentina, nos pidió que mandemos un mail para registrarnos y tener la posibilidad de mandar vuelos de repatriación en el caso de que lo decidamos así, que lo queramos.”

Y continuó: “estamos acá intentando pasar este momento que es una locura, parece una película pero no lo es, una película del terror de verdad y esperando que la situación se estabilice, que se acomode, que también el mundo vea lo que está pasando, que es muy importante y no siempre es así, todas las personas que se quieran comunicar y quieran informarse lo hagan, que todo eso no se recibe como una molestia sino que se recibe como un agradecimiento, como un apoyo, es importante ver que la gente se interese y también si no entiende trate de entender lo que está pasando”

Cabe destacar, que en las últimas horas y según se supo, en la frontera con el norte de Israel se está sumando la organización terrorista Hezbollah en el Líbano y se alertó a toda la población israelí que por 72 horas estén con los refugios preparados para permanecer ahí en caso de que sea necesario.

Finalmente, agradeció y dio un mensaje de tranquilidad y dijo: “agradezco mucho la comunicación y el interés, es importante transmitir información y también transmitir tranquilidad de que estoy bien, que estamos bien y bueno, nada, volver a repetir que toda esta locura se termine pronto.”

Volver