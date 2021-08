Sol Torquemada y Daiana Otero son egresadas de CRESTA y aspiran a ser concejalas por el MV

24 agosto, 2021

Daiana Otero y Sol Torquemada, ambas profesionales egresadas de CRESTA y en su primera experiencia en la política partidaria, son candidatas a concejalas por el Movimiento Vecinal. Entrevistadas por LU 24, coincidieron en destacar la oportunidad que tuvieron de formarse en la ciudad, al tiempo que se comprometieron a trabajar “para devolver lo que la comunidad nos ha dado con esta posibilidad”.

“No estaba militando, y cuando me lo ofrecieron lo tomé como un desafío, lo pensé porque no tiene que ver con mi actividad habitual, pero lo entiendo como una buena posibilidad de seguir trabajando para ayudar y escuchar a otros desde otro espacio y otro lugar de poder, desde el cual potenciar lo que ya está y reforzar lo que haga falta. En mi caso, ya en tercer año de la carrera de psicología en CRESTA me formé como acompañante terapéutica y en relación con los trastornos del espectro autista, y en otras vinculadas a las personas con discapacidad, de manera que estas son áreas en las que me siento cómoda para trabajar y en las que quiero avanzar potenciando lo hecho y generando otros espacios para los pacientes y sobre todo para las familias”, destacó Daiana Otero.

Sol Torquemada, por su parte, trabaja en el área de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, especialmente en el área de emprendedores y el FOMEPRO. “La idea es seguir potenciando estas políticas públicas que nos han permitido acompañar a empresas y emprendedores, en este caso brindándoles herramientas vinculadas al acceso al financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica, fundamentales para iniciar una actividad. El FOMEPRO es un programa muy exitoso y con un impacto muy positivo en el distrito, ya ha beneficiado a más de 250 emprendedores, un segmento de población que no tenía acceso al financiamiento formal”, apuntó Sol.

Finalmente, agradecieron las dos el acompañamiento que reciben por parte del Movimiento Vecinal en sus primeros pasos en la campaña.

