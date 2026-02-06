Soleado, con vientos moderados: buen pronóstico para la Corvina Negra

6 febrero, 2026 14

Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un clima favorable para el desarrollo de Las 24 Horas de la Corvina Negra.

Con máximas de 26º y mínimas de 16º, unas pocas nubes en el cielo y vientos moderados, el concurso pesquero tendrá un clima ideal en las localidades de Claromecó, Reta y Orense.

En Tres Arroyos, el pronóstico, aunque similar, varía en la máxima hacia 29º y la mínima a 13º, teniendo también una agradable jornada en la ciudad.

