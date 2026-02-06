Soleado, con vientos moderados: buen pronóstico para la Corvina Negra
Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un clima favorable para el desarrollo de Las 24 Horas de la Corvina Negra.
Con máximas de 26º y mínimas de 16º, unas pocas nubes en el cielo y vientos moderados, el concurso pesquero tendrá un clima ideal en las localidades de Claromecó, Reta y Orense.
En Tres Arroyos, el pronóstico, aunque similar, varía en la máxima hacia 29º y la mínima a 13º, teniendo también una agradable jornada en la ciudad.