Soledad Cadenas: “debe prevalecer el respeto siempre, sino no entendimos nada”

10 diciembre, 2023

Soledad Cadenas, edil de Juntos por el Cambio, tuvo palabras de agradecimiento: “quiero centrarme en agradecer, siempre con mayúsculas, a todas las personas que he compartido estos años de gestión legislativa. A su vez, uno en especial y con mucho cariño a Adriel Sorgue, no solo por su gran trabajo sino por el respeto y tolerancia que nos ha tenido como concejales.

A Martín Garate, porque desde su lugar ha permitido que pueda manejarme libremente cada vez que me tocó reemplazarlo aún sabiendo que a veces podía no estar de acuerdo”.

Acerca de los ediles: “De cada uno de ellos me llevo un aprendizaje, que me permitió y permite crecer y mejorar política y personalmente. Acá uno aprende que no todos somos iguales como concejales.”

Y continuó: “A mi bloque, que me enseñaron mucho durante todos estos años. Trabajamos con alegrías, tristezas, enojos, aciertos y una pandemia de por medio. También con muchísimas discusiones. Gracias a cada uno de los vecinos de Tres Arroyos y las localidades porque nos dieron este lugar. El agradecimiento más importante es para mi familia, que se bancan nuestras ausencias y siempre nos acompañan.”

Finalmente le hizo un pedido al intendente electo Pablo Garate: “quiero pedirle que no corte el diálogo con este consejo, porque ya hemos visto que no le hace bien a nadie, ya lo pasamos y padecimos. Mucho menos le hace bien a la democracia de los tresarroyenses. Debe prevalecer el respeto siempre, sino no entendimos nada. También le pido que diga todo lo que encuentra, todo lo que pasa y lo que pasó de la gestión anterior.”

