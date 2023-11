Soledad Cadenas: “fueron 4 años de aprendizaje en todos los aspectos”

27 noviembre, 2023

Soledad Cadenas es una de las concejales que este año va a estar finalizando su mandato. En diálogo con LU 24, la edil de Juntos por el Cambio repasó su ciclo en el Concejo Deliberante y también se refirió a lo que se le viene.

En tal sentido, Cadenas comentó: “fueron 4 años de aprendizaje en todos los aspectos. Primero en el legislativo porque no tenía experiencia, e inclusive con la pandemia en el principio, que hubo que aprender un montón de cosas. Fue todo el tiempo aprendizaje desde el legislativo y todos lugares, inclusive en lo personal, que también fue todo a la vez.”

Y agregó: “siempre me gustó la política por detrás, fui aprendiendo y generando mi lugar, para ser concejal en 2019 y finalmente accedí. Seguramente siga vinculada con el partido, pero por ahora como concejal me tomaré un respiro, ya ingresará gente nueva que realmente viene bien”.

Finalmente, y sobre lo que le quedó pendiente, expresó: “este jueves que viene queremos derogar lo que estaba antes en el tema de los balcones gastronómicos y ojalá se cumpla. Yo soy muy analítica y estoy con el tema de presupuesto y rendición de cuentas, así que estos días estamos a pleno. De igual manera, seguramente que me quedarán muchas cosas por hacer.”.

