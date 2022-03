Soledad: “la música y el arte es mi refugio”

13 marzo, 2022 Leido: 0

Soledad en rueda de prensa, a puro corazón dijo: ”la música y el arte tiene la particularidad de ser mi refugio, el hecho que yo salte, cante me ría como una loca no significa que no tenga una vida como cualquiera y me pasen cosas. Hoy particularmente con lo de Gerardo, todo fue movilizante, era una persona muy culta, entendía a la gente a la perfección, a mí me tocó acompañarlo sabiendo de la situación y lo vi batallar con una fortaleza increíble, y me transmitió su fortaleza. Por eso hay que abrazar todas las veces que sea necesario, decir te amo, porque es así, hay que valorar lo simple.

Tengo un proyecto que pronto se pondrá en marcha, la pandemia me hizo escribir y cultivarme mucho más, soy una artista de la gente y soy muy abierta con los ritmos y voy sumando variantes a mis espectáculos. Me junté con artistas de otros géneros y hago lo que me gusta, soy más yo, soy genuina y tuve mi proceso para llegar a lo que soy hoy.

Estoy en un lugar muy lindo a mis 40 años, me siento plena y segura, el público me sigue acompañando y mi esencia es siempre la misma”.

Agradecimiento a Tres Arroyos junto al Intendente Carlos Sánchez

“quería agradecer a esta fiesta, por el gran esfuerzo, agradecer al Sr. Intendente por apostar a la vuelta, tomó el riesgo hace un tiempo en un contexto que no sabíamos que iba a pasar con la pandemia y se lo agradezco de todo corazón”.

A su tiempo, el Intendente respondió: ”Te agradezco por la convocatoria, creo que ha sido un récord de gente hoy, ha sido una explosión, y gracias a vos esta noche fue un éxito total”

