Solicitan ayuda a la comunidad, para reunir 50 mil pesos y cambiar el techo de la casa de un abuelo de 94 años

23 junio, 2020 Leido: 22

Las Payasolidarias están solicitando la ayuda de la comunidad en esta oportunidad, para reunir los fondos necesarios para techar la vivienda de un abuelo de 94 años que vive solo.

Cristina Ruiz, una de las referentes del comedor, explicó a LU 24 como descubrieron la situación en la que se encontraba este abuelo: “Vive a una cuadra del comedor. Le llevábamos la vianda. Se la dejábamos y nos íbamos, porque por respeto no entrábamos y nos atendía afuera. Una vez fuimos, no nos atendía y nos asustamos. Asique saltamos el paredón y entramos. Ahí vimos que vivía en una situación lamentable, ya que encima hacía unos meses se le había prendido fuego la casa y estaba viviendo arriba de lo quemado”, relató.

Explicó que desde ese momento con un grupo de colaboradores del comedor ubicado en Jujuy 1042, “empezamos a limpiarle, pintar y cuando subimos al techo, vimos que las chapas están agujereadas. No tiene cargas y decidimos arreglar para que no viva más así”.

Según mencionó, ya se reunieron 16.200 pesos “a través de la solidaridad de la gente y unos 10 mil pesos, donaron desde el municipio por única vez aunque todavía no disponemos del cheque. Nos faltaría algo más para llegar a los 50 mil pesos que nos sale”.

También la gente puede donar tirantes, ladrillos y cumbreras o colaborar con 100 pesos.

Los interesados en sumarse pueden comunicarse para donar al 2983- 341839 o acercarse a Jujuy 1042.

“También nos pueden escribir vía facebook. Daniela es la encargada de retirar o yo. Sino no entreguen dinero por favor”, dijo.

Volver