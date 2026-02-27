Solicitan ayuda para joven accidentado

27 febrero, 2026 0

Piden colaboración para operar a Gianfranco Dicroce que el día 24 de febrero a las 19:45, iba en moto con su hermano Emanuel por la avenida Libertad, cuando ocurrió el accidente tras una persecución. A raíz de la situación, ambos resultaron heridos.

A través de las redes sociales, la novia del herido, informa que Gianfranco recibió varios golpes y su hermano Emanuel, sufrió una fuerte contusión en la cabeza .Gianfranco tiene fractura de cadera al impactar contra un árbol.

Actualmente se encuentra internado en el Hospital Pirovano, en la ciudad de Tres Arroyos. Necesita una prótesis que tiene un costo de $2.600.000, y en este momento no contamos con el dinero para poder cubrirla.

Por eso acudimos a la solidaridad de quienes puedan y quieran ayudarnos. Cualquier aporte, por más pequeño que sea, suma muchísimo.

Alias: di.113.honda.cg

CBU: 0000003100068807239685 A nombre de Gianfranco Dicroce.

