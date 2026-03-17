(audio) Solicitan ayuda para operar de urgencia a Tresarroyense en Mar Del Plata

17 marzo, 2026 3

Margarita Fernández necesita nuestra colaboración para ser operada en Mar Del Plata, María su hija en charla con LU 24 dijo “vinimos a hacernos una interconsulta y le encontraron un nódulo en la zona lumbar 1, el cual es un tumor que crece muy rápido complicando el sistema nervioso”.

“Este inconveniente pude dejarla parapléjica, consulte en todos lados, PAMI, El Hospital y nadie la acepto, nos acercamos a la Clínica de Colón y la recibieron, nos está atendiendo el Neurocirujano Mendiondo quien bajó el precio de la Operación”, expresó.

“Entre todos los amigos y familia estamos haciendo de todo, de mi parte hago shows a beneficio, debemos juntar 10 mil dólares, apelamos a la solidaridad y sabemos que mi madre siempre estuvo ayudando a Tres Arroyos”, explicó.

“Es muy difícil hacer esto de pedirle ayuda a la comunidad, nos cuesta ver aun familiar sufrir de dolor, llorando y para mi no es lindo que este así, a mi me bajonea verla de esta manera”, acotó.

“A fines de enero ella se cayó y ante esto su tumor empezó a crecer, se hizo una resonancia, luego fue derivada a Mar Del Plata”, contó y aseguró que “este sábado haremos un show a beneficio, con la presencia de 13 artistas”.

“Quienes deseen colaborar contamos con un Alias aroma.harina.suave”, concluyó.

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