Solicitan la colaboración de la comunidad, para que el Comedor Payasolidarias continúe funcionando

El comedor “Payasolidarias” funciona desde hace 3 años en Jujuy 1042 de lunes a sábado de mañana y de tarde. Por la mañana los niños reciben desayuno, talleres y apoyo escolar y a la tarde se les brinda merienda, comparten diversas actividades y la cena. Concurren actualmente 62 chicos y todos necesitan de la colaboración de la comunidad para seguir adelante con alimentos perecederos fundamentalmente.

Así lo indicó, una de las referentes del comedor, Belén Daria, quien recordó esta mañana a LU24: “comenzamos con 8 chicos y decidimos abrir este espacio para que no estén en la calle y brindarles el apoyo y contención que necesitaban. Hay chicos desde 6 meses a 14 años, algunos con capacidades diferentes y con historias diferentes. Ellos encuentran un lugar donde descargar lo que les pasa y tratamos de contenerlos”.

Todos los costos del comedor, “los bancamos mi compañera Cristina Ruiz y yo de nuestro bolsillo, más lo que nos dona la gente y lo que ingresa por eventos solidarios. Se nos está haciendo muy complicado. Nosotras a diario reunimos los alimentos, Cristina trabaja los domingos en una remisería, yo soy niñera al mediodía y si no recibimos ayuda debemos aportarla nosotras para que los chicos puedan tener su comida. También los asistimos con ropa y mercadería, porque llegan de otros barrios también”.

Ante esta situación, Belén comentó que la comunidad puede sumarse y colaborar: “Necesitamos a diario alimentos como carne, verdura y frutas, no pereceros y leche. También manos, porque estamos cerrando el patio. No tenemos los materiales y estamos tratando de conseguir ladrillos, cemento, cal y arena. El temporal de año nuevo nos había dañado los juegos, y queremos tratar de terminarlo lo antes posible para que ellos puedan usarlo”.

Los interesados en colaborar pueden acercarse a Jujuy 1042 o comunicándose al 2983- 346605, o a través del Facebook “menos los miércoles, porque vamos al hospital a visitar como payas”.