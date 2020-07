Solicitan un Cajero Automático para el Balneario Reta

Los habitantes de Reta enviaron hoy una nota formal al Banco Provincia, sucursal Copetonas, para solicitar un Cajero Automático debido a hechos de inseguridad y que el banco más próximo se encuentra 26 kilómetros (Sucursal Copetonas).



A través de un mail enviado a LU 24 explicaron: “Entendemos que todo se mueve bajo la fórmula costo-beneficio, pero para nosotros es una cuestión de seguridad. No quisiéramos repetir robos tan violentos e impunes como el de Dante Zingales, Belén Zingales y su madre. Si el hombre llego a la luna hace 51 años, no sé por qué no se puede conectar los cables a un cajero, y coordinar la logística”.

La nota está firmada por el Delegado Municipal Oscar Toledo y el presidente de la Sociedad de Fomento Reta.

