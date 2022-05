Solidaridad con la docente agredida

17 mayo, 2022

A LU 24 enviaron un escrito para solidarizarse con la docente agredida el día viernes. El mismo es el siguiente:

Indignación, tristeza y preocupación.

Hace pocas horas me entero de un suceso terrible.

Agredieron de forma grave a una colega docente al salir de la EESN°2 de Tres Arroyos (ex Nacional).

Según argumento de la madre, lo hizo porque la institución no cambió de turno a su hijo.

La docente en cuestión explicó que no había espacio por el momento y que lo tendría en cuenta.

Al salir de la escuela la docente es agredida verbalmente en primer lugar y luego físicamente.

¿¿¿A dónde estamos llegando???

¿¿¿Es posible un grado de violencia tan grande hacía los docentes???

¿¿¿Quiénes protegen a los docentes, sin importar jerarquías???

Todos los días ponemos el cuerpo, la voz y el alma para sostener a las instituciones, familias y alumnos.

Venimos de una pandemia feroz dónde hicimos hasta lo imposible para llegar a cada alumno y lo seguimos haciendo.

Sin embargo, recibimos este tipo de respuestas, violencia y más violencia.

¿¿¿Hasta cuándo debemos soportarlo???

Todos tenemos problemas de índole diversa, pero a pesar de ello no reaccionamos de esa forma. Todos los días nos presentamos en nuestro lugar de trabajo e intentamos salir adelante.

¿¿¿Qué ejemplo se les está dando a nuestros niños y adolescentes???

Espero que la sociedad toda reflexione, no se puede seguir viviendo de esta forma.

La escuela es lugar de encuentro, de diálogo, de amistad, de presente y de futuro.

Pongamos freno a los actos violentos, vengan del lugar que vengan.

Junto a mis pares nos solidarizamos con nuestra colega que está recuperándose de graves dolencias.

Espero que las autoridades pertinentes, gremios y demás jerarquías tomen las medidas correspondientes y nos den más protección al conjunto de los docentes.

Saluda atentamente, Inés

