Solidaridad en Claromecó: Robertino Dore recolecta útiles para chicos de primaria

20 febrero, 2023

Es papá, y como a muchos otros, alguna vez le ha costado comprar todo lo que los chicos necesitan para comenzar la escuela.

Por eso Robertino Dore se propuso, a través de la red social Facebook, desplegar una acción solidaria “juntando todo lo que sea artículos escolares, para entregarle a los niños que quizá sus papás no puedan comprarles”.

“La idea es que la gente que tenga ganas, que pueda, colabore con algún útil escolar sobre todo para primaria, para que no pase lo que a veces sucede que algunos tienen y otros no, y el que no tiene la pasa mal. Esto es para los chicos de Claromecó, y en cuanto tenga todo armadito lo entregaré. Hay mucha gente que me escribe, que me llama, e instituciones que también se han sumado”, aseguró.

Robertino no pide dinero, aclaró. “La gente puede sumarse con cuadernos tapa dura 19×24, carpetas y hojas número 3, que es lo más difícil de comprar por su valor, y por supuesto otros útiles que se usen en primaria”. Los interesados en sumarse a esta colecta pueden contactar a Robertino Dore en Facebook o llamarlo al 2983348280.

“En Claromecó estoy dispuesto a ir a buscar las donaciones; pero a mí me conoce mucha gente en De la Garma, en Chaves, si alguien quiere participar podemos organizar cómo hacernos de los útiles”, señaló Dore.

