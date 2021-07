Solidaridad en tiempos de pandemia: Carnicería Macías regaló 60 kilos de chorizos

12 julio, 2021 Leido: 70

La carnicería Macías que funciona en el Supermercado Libertad regaló, días atrás, 60 kilos de chorizos con el objetivo de “que la gente tenga algo caliente para poder comer”.

El propietario, Iván Macías, contó a LU 24 que “el jueves o viernes llegué a abrir el negocio, a las 8 de la mañana, siempre viene mucha gente y converso con distintas personas. Una chica que compró unos paquetes de fideos y un montón de cosas más y andaba con un nene de 3 años, la misma edad que mi hijo más chico, que le pidió que comprara un chorizo y la madre no tenía plata. Entonces, me tocó por ese lado. Dimos 60 kilos, más o menos 6 o 7 por familia, porque fue mucha la gente que vino y pudimos hacer esa obra de bien para la gente que lo necesitaba”.

Agregó que “vino gente que lo necesitaba y que no, pero vamos a quedarnos con que le dimos una mano a quien lo necesitaba. Y a la gente que no, también se la dimos pero por ahí de otra forma”.

Consideró que “como comerciantes tenemos que tomar conciencia de la situación que estamos viviendo y tratar de dar una mano porque hay gente que realmente la está pasando mal con el tema de la inflación y de la pandemia. Uno tiene familia y sabe de las necesidades”.

Además, indicó que “estuvimos haciendo un 10 por ciento de descuento a jubilados y maestros de escuela”, aunque aclaró que “con el tema de la suba del precio de la carne lo tuvimos que dejar de hacer esperando que se normalizara”.

“Somos dos carnicerías chicas, yo trabajo en el Super Libertad y mi papá frente al Hospital pero dentro de nuestras posibilidades tratamos de ayudar siempre. Estamos detrás de un mostrador y vemos un montón de cosas que por ahí una persona que está en la casa no se da cuenta. Queremos ayudar a que la gente tenga una comida digna como se lo merece”, finalizó.

