Solo un susto, la historia también tiene sus tiempos

2 julio, 2024

Un vecino que transitaba a hora temprana por la primera cuadra de la Avenida Moreno se vio sorprendido por la caída de mampostería del centenario edificio que tiene en su planta baja la tradicional confitería La Perla.

La cuestión no pasó a mayores, dado que parte de una cornisa ornamental se desplomó luego del paso del transeúnte.

No pasó nada anormal. Solo el susto. Dijo el hombre: “hoy no era mi día”.

Ahora habrá que pensar en la reparación. La historia tiene sus tiempos, y a veces, se vence.

A pocos metros pasa algo similar. Es constante el riesgo por desprendimientos del edificio de la ex La Previsiòn.

