Sergio Moricet, director de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Tres Arroyos, en comunicación con LU24, comentó sobre los trabajos realizados en los últimos días desde el área municipal, y específicamente sobre la rotura de una cañería sobre Av. Ameghino, que implicó para muchos vecinos la disminución en la presión de agua durante 48 horas.

En cuanto a los trabajos que se estuvieron realizando durante ésta semana en Av. Ameghino, indicó “son cosas que no tenemos programadas y tenemos que dedicar más cantidad de personal” y especificó “sacaron dos plantas muy viejas, con muchas raíces y se rompieron unas cañerías de agua, justo en ese lugar dónde es una cañería que alimenta todo lo que es desde Lamadrid hasta Caseros, por Ameghino y Almafuerte”. Por lo que la suspensión del servicio de agua en ese cuadrante, afectó a varias manzanas.

“En el resto de las calles las cañerías van por la calle, pero en avenidas las cañerías van por la vereda” por lo que no es tan usual que haya roturas en la extracción de árboles, pero éste fue un caso particular, ya que “esta cañería era de fibrocemento, y hoy no vienen más de ese material, el tiempo que nos llevó repararlo fue porque hubo que adaptar las cañerías plásticas de PVC a la existente de fibrocemento, esto implica parar bombas, cerrar circuitos y queda un sector bastante importante de la ciudad sin agua”. Asimismo, Moricet afirmó que “ayer a las 12 del mediodía había quedado todo listo, el personal de obras públicas está tapando y reparando la vereda” y agregó “nos llevó dos días, y estuvieron 6 personas trabajando, porque eran casi 10 metros de cañerías para reparar”.

El encargado de Obras Sanitarias, sostuvo que a raíz de éste tipo de imprevistos “lo que teníamos programado para hoy, también se va a ver demorado, porque con esta ruptura que tuvimos en Ameghino, al cerrar una llave en Almafuerte, frente a La Voz del Pueblo, se nos rompió una llave, entonces tenemos en San Martín del 900 al 1000 de la mano de La Voz del Pueblo, sin agua, en este momento estamos trabajando en esa cuadra para cambiar la llave y restablecer el servicio”.

Particularmente refiriéndose a la diaria del trabajo de Obras Sanitarias, manifestó que en el caso de “casas sin agua, se puede resolver en 1 hora y a veces lleva todo el dia, se van acumulando los trabajos y a eso hay que sumarle las conexiones domiciliarias nuevas y conexiones de cloacas también” y añadió que “siempre agradezco a quienes mandan mensajes y nos van anoticiando de distintas perdidas, y nos van dando un panorama de dónde tenemos que ir a arreglar”.

Asimismo, Sergio Moricet, recordó, que los vecinos pueden comunicarse con los números de teléfono: 432550 o 432551 para efectuar reclamos, o avisos de pérdidas, y en el caso de que sean en horarios de guardia, llamando al 147.

Por otra parte, se refirió a la situación que se vivió en el verano y sostuvo que fue “muy alto consumo en el verano”, y se refirió a que “tuvimos muchos problemas, porque se nos rompieron dos bombas, que ya están en funcionamiento, y se rompieron en un mal momento”. En cuanto a las obras para solucionar éstos inconvenientes, que significaron el faltante de presión en muchos domicilios de la ciudad, indicó “lo que nosotros hicimos y ya lo pusimos, es que cambiamos el caudal de la bomba, en el mismo pozo de bombeo, pusimos bombas de más caudal, eso ayuda mucho, en el circuito principal que va a la torre tanto”, además, informó que todas las bombas están automatizadas y durante el verano “empezamos con una prueba de colocar variadores de presión, en el pozo 18, que es el que está ubicado en la Ruta 3, en el campus universitario, empezamos con ese pozo, porque es un circuito bastante nuevo, todo de plástico, no tenemos perdidas, para ver si funcionaba”. En cuanto a éstos variadores de presión, Moricet aseguró que “nos ha dado muy buenos resultados, trabaja a demanda, se gradúa en una presión, cuando llega a esa presión, corta y el pozo baja las revoluciones hasta que deja de mandar agua, y cuando hay demanda, vuelve a trabaja otra vez, eso nos produce tanto un ahorro de energía, como el recurso del agua también, no derrocharla”.

En ese sentido, comentó para finalizar, que “con ese tipo de cosas vamos a seguir, tenemos programado comprar dos variadores más, tenemos que ver el lugar donde lo vamos a poner, porque depende del estado de las cañerías” y agregó “seguimos trabajando diariamente con todos los reclamos de pérdidas en medidores, y perdidas en veredas”.

