"Sombras y bultos que se menean" – Escribe Omar Alonso

30 septiembre, 2023

“….las contiendas no me gustan,/ pero ni sombras me asustan/ ni bultos que se menean”

Se corresponde con una parte de la payada de Martín Fierro con El Moreno, en el libro “La vuelta de Martín Fierro”, y la traigo a la memoria para hacer referencia a experiencias que fueron frecuentes muchas décadas atrás y que hoy están casi olvidadas.

Para ubicar al lector, debo decir que nunca viví experiencias relacionadas, aunque el tema era de consideración frecuente en los hogares, incluyendo el mío, narrando apariciones y situaciones diversas. Por ejemplo, viví a pocos metros de la plaza El árbol durante toda mi niñez y la conocí cuando estaba alambrada y con molinetes en las esquinas y, obviamente, sin rastros de pavimento en sus callejuelas. Por lo que escuchaba por entonces, décadas del 40, 50 y hasta 60, era frecuente que apareciera “la llorona” o “el chancho”.

Dentro de aquella ingenuidad popular se decía que la llorona era una mujer que lamentaba la pérdida de un hijo y recorría de noche toda la zona, en general barriales por entonces y con una pobre y simple iluminación solo en las esquinas y a lo sumo a la media cuadra con lamparitas incandescentes que muchas veces operaban de blanco para los chicos del sector munidos de las habituales hondas o gomeras. Calles de tierra con profundas zanjas laterales para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y con pasos de piedra en las esquinas.

El contexto contribuía sin dudas, a agigantar los contenidos de los comentarios familiares. Los más escépticos, sin embargo, aducían que esas apariciones no eran individuales, sino de más de un vivo dispuesto a asustar a alguien y si fuera posible robarle algún dinerillo o sustraer alguna cosa. No eran pocos los relatos que se intercalaban señalando que tal o cual sujeto, disfrazado de “llorona” o de “chancho”, había sido descubierto y sometido a golpizas ejemplificadoras.

Pero al igual que la “luz mala”, en las zonas rurales, estas leyendas se sostuvieron por mucho tiempo y propiciaron relatos que muchas veces ponían la piel de gallina. Sin televisión y otros elementos de distracción, estos cuentos generaban miedos de la más variada envergadura. Las apariciones no eran exclusividad de los sectores periféricos de la ciudad. También ocurrían en el sector residencial y se sabe que antaño ocupantes de la vivienda del barrio Obrero Villa de las Américas que se muestra en la foto escuchaban los lamentos de la llorona.

La luz mala

Ricardo Ríos, hombre de campo si los hubo, tenía un caballo mentado como uno de los mejores de la región al momento de trotar entre las varas del sulky. Un oscuro de talla considerable pero muy estilizado que “volaba” con su trote, especialmente cuando retornaba a la querencia. Una noche, oscura como boca de lobo, Ríos volvía solo a su rancho después de haber estado en una fiesta campera. El oscuro trotaba contra el viento siendo casi innecesaria la intervención del criollo.

Este, por el rabillo del ojo vio que algo blanco se movía hacia sus espaldas y parecía perseguirlo para atraparlo. No se atrevió a voltear. Un miedo atroz lo atrapó. ¡¡¡¡Era la luz mala!!!!

Afortunadamente ya estaba casi en casa. Atravesó la última tranquera que estaba abierta, y ni siquiera necesitó sofrenar al oscuro que se detuvo mansamente enfrente a la puerta del rancho. La luz mala ya no se movía. Ricardo Ríos juntó coraje y miró hacia atrás. Nada vio, como no fuera el pañuelo blanco que con el viento ondeaba incesante a centímetros de su cabeza.

El relato de una situación real o imaginaria, yo lo escuché por la década del 60 de boca de este hombre trabajador del campo de aquella época.

Leyenda.

La luz mala es una leyenda ampliamente difundida que habla de espíritus que se despiertan en los campos y brillan en la noche. Se afirmaba que para contrarrestarlos había que morder la vaina del cuchillo. Claro que en aquellos tiempos era normal que se portara uno.

También se decía que había que hacerles frente a cuchillo, única arma efectiva para contrarrestarlos. Lo cierto que la leyenda encontró explicación científica concluyendo que se trata de huesos de animales esparcidos o enterrados superficialmente que son fosforescentes y generan esas luces. Los tiempos han cambiado. Ya de esto no se habla. Las supersticiones tienen que ver con lo cultural, con lo ancestral y con la tradición oral.

Yo recuerdo haber publicado, con gran repercusión entre los lectores, las leyendas de los fantasmas que dicen aparecen en el denominado “chalet de Pinnel”, en la prolongación de la avenida San Martín, y en la casa “La Martita”, en la misma avenida pero cercana al centro.

