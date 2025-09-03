Somos Buenos Aires recorrió el centro de la ciudad

3 septiembre, 2025 123

Hoy parte del equipo de Somos Buenos Aires recorrió las calles céntricas de nuestra ciudad cabecera, dialogando con vecinos y comerciantes. Durante la jornada se entregaron boletas y se compartieron propuestas para mejorar la vida cotidiana de la comunidad.

El equipo destacó la cálida recepción de los vecinos y remarcó la importancia de participar en las elecciones del próximo domingo: “Invitamos a todos a acompañarnos con su voto para seguir construyendo una ciudad más justa y cercana”.



