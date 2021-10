“Somos el primer nexo con el sistema de salud”, dijo Cintia Verkuyl en el día del Farmacéutico

12 octubre, 2021 Leido: 55

Hoy se celebra el día del Farmacéutico, y desde hace 18 años, Cintia Verkuyl desarrolla la profesión que eligió por una vocación relacionada fundamentalmente con la salud y la ciencia médica. “La farmacia es un lugar donde la gente llega después de hacerse estudios, o trámites, o del médico, y hay que tener una predisposición especial para su atención. Muchos son de PAMI, están solos, les cambian las reglas y no siempre entienden qué está pasando. Y por supuesto también somos el lugar donde la gente en general nos cuenta sus problemas, qué les pasa, muchas veces somos el primer nexo con el sistema de salud”, admitió Cintia.

“Tenemos muchos clientes desde hace años, y por eso de alguna manera conocemos sus historias, sabemos que están solos, o que sus hijos viven en otras ciudades, y tratamos de estar en eso”, indicó.

Por otra parte, aseguró que la demanda de productos en un día de guardia puede ser tan insólita como “un can can a las 3 de la mañana, o el polvo decolorante con la gorra para los claritos a las 5. Por ahí la gente no toma conciencia de que somos un servicio de emergencia en salud. Pero la farmacia queda de pasada y se toca el timbre por cualquier cosa. No nos molesta atender a la gente, pero hay momentos en los que la gente está esperando por una receta y viene alguien a elegir un regalito para un nene a la ventanilla”, confió.

Volver