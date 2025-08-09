Somos Familia celebra el 5° aniversario de la sucursal de Belgrano (audio)

9 agosto, 2025 0

Con motivo de celebrar su 5° aniversario, la sucursal de Belgrano 480 de Somos Familia realizará un sorteo especial.

Diego Chino Benítez, integrante de la familia propietaria, se mostró muy agradecido por el acompañamiento de clientes y amigos de Tres Arroyos y la región “somos fieles a la gente”.

Contó sobre los inicios del negocio “fue mi hijo mayor Bruno quien comentó en familia la intención de poner una forrajería, lo conversamos y con muchos sueños comenzamos en 25 de Mayo, y pasito a pasito fuimos creciendo, somos muy agradecidos a la clientela que siempre nos está acompañando”.

También hizo referencia a la importancia de todos y cada uno de los que trabaja día a día.

En cuanto al sorteo, se participa compartiendo la historia en las redes sociales, y los premios de una cucha y alimento especial.

Volver