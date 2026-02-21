Somos Familia mudó uno de sus locales a Moreno 838 (audio)

21 febrero, 2026 253

Somos Familia cerró el que fuera su primer local de 25 De Mayo e Ituzaingó y se trasladó a Av. Moreno 838, Diego “Chino” Benítez, integrante de la familia propietaria, en charla con LU 24 dijo “hacía un tiempo que intentamos hacer el cambio por un tema de espacio el local quedo chico e incómodo para la gente”.

“Contamos con una distribuidora abarcando 5 fabricas electas, de a poco y a paso firme vamos avanzando con los pies en la tierra, siempre dándole lo mejor a nuestros clientes”, aseguró.

“En el local de 25 De Mayo arrancamos con las primeras 50 bolsas, la idea fue de mi hijo mayor Bruno, quien esta a cargo de todo, si no estamos mi esposa y yo, el tiro la idea de poner una Forrajerria, desde ese momento empezamos en este rubro”.

“Bruno fue quien consiguió el contacto con las primeras dos fábricas, estamos muy contentos, pudimos ir a Córdoba a visitar la fábrica de Nutribon quienes reconocieron nuestro trabajo”, recordó.

“Nuestra idea siempre fue trabajar en conjunto, para nosotros fue un placer ser parte de la mega transmisión de LU 24 por la Corvina Negra, donde repartimos muchos premios a nosotros siempre nos gustó esta movida de jugar y darle premios a la gente”, contó.

“Somos Familia es el supermercado de la mascota, cada día sale algún producto nuevo para mimar a nuestros animales”, afirmó y mencionó “agradezco a los chicos que trabajan con nosotros, ellos son Gustavo, El Cata, Agustín, Emanuel, Sofía, mi señora y Bruno, cada uno sabe que debe hacer y estamos muy organizados”.

“Por suerte venimos trabajando bien, con buenos productos de calidad y buenos precios, en enero se noto cuando la gente se iba de vacaciones por que bajaron un poco las ventas, pero no nos podemos quejar”

“Las fábricas suelen tener más de una bolsa con un mismo producto, todos de gran calidad, las mismas son marcas nacionales, solo Royal Canin es internacional, hace poco descubrimos una empresa nueva muy buena Vital Cross, y la gente acepto satisfactoriamente dicho producto”, acotó.

“Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14:30 a 20:30 y sábados de 9 a 13, cuando empiece el invierno cambiaremos los horarios”, concluyó.

Volver