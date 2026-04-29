Somos Familia: un clásico para regalar a las mascotas en el Día del Animal

29 abril, 2026 0

Diego Benitez, desde Forrajerria Somos Familia, habló sobre el Día del Animal y afirmó que “estamos en las dos sucursales, tanto en la de Belgrano o Moreno, y somos distribuidores exclusivos de cinco fábricas directas no solamente de alimentos, sino que se añaden cada vez más cosas nuevas para las mascotas, trabajamos unas 60 a 75 marcas, que no es poca cosa, y ante los pedidos de la gente, tratamos de traerlos o conseguirlos”.

Tenemos entrega a domicilio sin cargo, y eso nos permite mantener la calidad de trabajo y la permanencia en el mercado; en este día especial, la gente va a buscar un regalo, un chiche para las mascotas, como medias, indumentaria y anteojos”.

“El viernes 1 de Mayo estaremos cerrados por el Día del Trabajador y el sábado en las dos sucursales de 8:30 a 13:00” anticipó sobre el fin de semana largo.

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