Somovilla y la 1ª Fiesta de Turismo Rural: “Felices de ver concretado lo planificado”

Héctor Somovilla fue consultado por LU24 sobre el desarrollo de la doble jornada de fiesta que se vivió este fin de semana en San Francisco de Bellocq, y opinó que “estamos muy felices de ver lo planificado y trabajado durante más de 5 meses en dos días: Marcos Taboada, el delegado municipal tuvo una visión increíble, de ver esta veta donde incursionarnos, ya que si bien el turismo rural se venía trabajando, y poder trabajar desde San Francisco para la provincia de Buenos Aires, ya que no tenía una Fiesta de Turismo rural y nació acá, en San Francisco ”.

“Recibimos la visita de la facultad de Agronomía de la UBA, universidades y de la carrera de Agroecología del Instituto 33 de Tres Arroyos, un montón de prestadores, al igual que el INTA, con Cambio Rural, y sobre todo poder poner el tema en la mesa la Ley de Turismo Rural que no tenemos, por lo que queríamos darle un sentido real a la Fiesta, para tocar los temas que hoy nos atraviesan y después vivenciarlo, con una visita guiada por Sonia Chamus desde Claromecó visitando diferentes lugares increíbles el casco histórico de la estancia San Francisco que fue uno de los puntos importantes que dio origen a nuestro distrito, y finalizando en Argelanda, un campo Agroecológico referente en la Provincia y Nación sobre la temática del Agroturismo, ya que ellos trabajan la producción bajo estos principios y abren su campo”.

“El Astroturismo fue maravilloso con una noche soñada y con un cielo despejado pudimos disfrutar de un cielo increíble y creemos que es otra veta que se abre, fue una primera experiencia que creo que vino para quedarse, y será una de las acciones que vamos a desarrollar en San Francisco de Bellocq”, sostuvo, y agregó que “el espectáculo está pensado para poder disfrutar de un cielo que es lo que sucede en el interior, queremos seguir repitiéndola porque tiene que ver con un montón de ramas del turismo rural, por lo que vamos a desarrollarla a lo largo del año”.

Somovilla destacó que “hacía mucho tiempo que no veía a la comunidad de San Francisco tan comprometida y consiente, estuvo todo colmado, con todos detrás del proyecto, hace unos meses atrás el director de turismo Pablo Ledesma llevo un taller sobre comunidad anfitriona que colmó las instalaciones del Club Recreativo Echegoyen, donde la comunidad comenzó a formarse y ayer se vivenció porque estuvieron presentes el sábado, y como son parte de la comisión organizadora, el vecino fue el que nos ayudó cocinó, armo los banderines, siempre fueron muy unidos para colaborar pero esta vez se pudo vivenciar el compromiso, fue excelente”.

“La comunidad de San Francisco es de ayudarse, quiero destacar al director de Cultura Martín Rodríguez Blanco tuvimos el privilegio de tener el mismo equipo que trabaja en la Fiesta del Trigo y a la cabeza de ese equipo Sebastián Suhit y todo el equipo de Cultura”, dijo.

“Hicimos cinco viajes a la Planta de Tratamiento de Residuos con gente que quería conocerla” acotó.

Sobre algunos mensajes respecto a la organización del evento, Somovilla aseguró: “a veces uno no dimensiona hasta dónde puede llegar una fiesta de este tipo pero tomamos las sugerencias de gente de Tres Arroyos que no pudo viajar para participar y trataremos de arreglarlo para la próxima: nos sobrepasó que haya ido tanta gente, no esperábamos que pase pero pasó y estamos muy felices”.

“A la fiesta la planteamos el sábado como una parte académica, y no esperábamos tanta gente que venga a pasar ese día, y esto también nos sobrepasó para el año que viene será sábado y domingo a pleno, con artistas y fogones al igual que otras actividades, tomamos la sugerencia porque estas fiesta se hacen con el aporte de los vecinos”, expresó.

“El clima nos acompañó, el domingo tuvimos algo de viento que luego calmó, y tuvimos el acompañamiento de la Virgen de Lourdes a través de la acción de la gente de la Parroquia que en procesión la llevó hasta el predio y creo que también permitió que esta Fiesta salga como salga; queremos agradecer al intendente de Tres Arroyos Pablo Garate por haber creído y confiado en nosotros, por entender que el turismo rural era posible, por la ayuda, queremos que esta Fiesta sea una Fiesta Provincial y vamos a trabajar por ello, también por la seguridad y el gran despliegue, y en todo lo que precisamos, para que podamos pasar dos días excelentes”, concluyó.

