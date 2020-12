Son 47 los proyectos de cultura y turismo locales que recibieron hoy fondos de la Provincia

1 diciembre, 2020 Leido: 65

El intendente Carlos Sánchez entregó hoy, junto a los titulares de las carteras de Desarrollo Económico y Cultura, Matías Fhurer y Noemí Rivas, fondos destinados por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Augusto Costa para efectores involucrados con el turismo y la actividad cultural. Se trata de 3.414.000 pesos lo que recibió el distrito, y en este sentido, el jefe comunal advirtió que “seguramente no es suficiente, pero que en este caso permitirán apoyar 47 proyectos locales, distribuidos en 30 de cultura y 17 de turismo, que fueron presentados oportunamente y que de acuerdo a la facultad que nos otorgó la Provincia a los municipios, hemos decidido distribuirlos según lo que los mismos sectores nos han ido pidiendo”.

“El parate que tuvieron la cultura y la actividad turística en la Provincia fue muy importante, y más allá de que en el verano se vuelvan a reactivar, fueron los sectores más demorados en retomar su actividad”, admitió el intendente. Cada uno de los efectores beneficiados por la iniciativa, de los cuales un grupo concurrió hoy a la entrega simbólica, que no abarcó a todos por cuestiones sanitarias, recibirá montos entre 2000 y 100.000 pesos, según su proyecto y la necesidad planteada por cada emprendimiento, en cheques que se entregarán en el área de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.

“Espero que esta ayuda, por la que tengo que agradecer a la Provincia por haber tenido la visión de dar este apoyo, les sirva, porque estos rubros son muy importantes para la dinámica de la comunidad”, sostuvo el mandatario.

Criterios de selección

Con respecto al criterio aplicado para la selección de los proyectos que reciben los fondos (ver listados adjuntos), la directora de Cultura, Noemí Rivas, “se cumplió con lo dispuesto por el Ministerio respecto de las instituciones culturales, que fueron las propuestas por la Provincia para esta primera etapa, que vino acompañada además de un relevamiento y un seguimiento porque sin conocerlas, no se pueden destinar medidas para ellas. Ahora nos informaron que vendrá una segunda etapa para quienes no lograron inscribirse en la primera etapa, y especialmente para agentes de la cultura, como fotógrafos, artistas plásticos, actores, entre otros”.

A todos quienes recibieron estos fondos se los convocó a inscribirse y se los acompañó en el proceso de presentar un proyecto, al tiempo que se prevé hacer un seguimiento del uso de los recursos entregados. “Además tenemos que decir que hay una prórroga para la inscripción para la segunda etapa, así que los esperamos a todos los que deseen consultar y presentar su requerimiento”, indicó Rivas.

Fhurer, finalmente, agradeció a los equipos de trabajo que acompañaron el proceso de selección de los proyectos presentados.

Volver