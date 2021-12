“Son accidentes evitables y muertes innecesarias” dijo el piloto de cuatriciclos Daniel Ravella

30 diciembre, 2021

Nuevamente un fatal accidente se produjo en una de las playas de la costa, cuando una mujer que conducía un cuatriciclo perdió la vida cuando transitaba con tres personas más en el rodado.

Daniel Ravella, piloto de cuatriciclos, dijo: “estuve leyendo sobre el accidente en Pinamar, y casi siempre ocurren en esas playas con masiva concurrencia de gente e importante presencia de cuatriciclos, y demás. Es una verdadera lástima porque son accidentes totalmente evitables con muertes innecesarias. Si vamos a revisar lo que dicen los fabricantes, los cuatriciclos tienen un plástico con una advertencia que dice que se prohíbe llevar otra persona atrás, con lo que también está en la responsabilidad de cada uno hacer caso, y no siempre echar culpas al territorio, al gobierno o a cualquiera, el uso del cuatriciclo es para una sola persona, y depende de la actividad que realices sería el modelo, por lo que no es lo mismo un vehículo de uso laboral que deportivo. Otras de las cuestiones también es que hay que estar preparado para manejar un cuatriciclo, una cosa es la competencia en un lugar apto para realizarla y otra cosa es un lugar como la playa donde el terreno va cambiando de acuerdo por donde transites y hay que saber maniobrar en cada lugar”.

Con respecto a los cuidados, dijo: “primero el uso del casco, si no te lo pones no manejes. Menores de 16 años directamente que no conduzcan, y para ir familiarizándose con el uso del cuatriciclo tendrían que iniciar su aprendizaje en lugares menos concurridos y suelo con menos variantes. Básicamente responsabilidad y concientizar que estos vehículos no pueden ser manejados con libre albedrío. También hay que ver las legislaciones, siempre que pasan estas cosas se tiene en cuenta lo que se necesita y lo que falta, desde el año 90 que los cuatriciclos se instalaron en Argentina por lo que se podría haber legislado y controlado su uso y su zona de tránsito, toma de conciencia de manejo y tantas cosas más”.

