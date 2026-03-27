Sonrisas bonaerenses: el programa provincial para poner prótesis dentales de manera gratuita

27 marzo, 2026 0

A través de la Resolución 2512/26, este miércoles se oficializó la creación del programa Sonrisas Bonaerenses. La iniciativa, que había sido presentada a fines del año pasado, apunta a facilitar el acceso a prótesis dentales de la población con problemas de salud bucal. Ponen en marcha una red de 22 laboratorios.

El Programa Provincial de Rehabilitación Bucodental con Prótesis Dentales había sido presentado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en noviembre del año pasado. La idea es “garantizar el acceso a prótesis dentales gratuitas” y, en particular, de quienes tienen cobertura pública exclusiva.

Con ese objetivo, la Provincia va a firmar convenios de adhesión con los municipios que quieran ser parte de la iniciativa. Según la documentación oficial, la idea es que los Estados locales provean la atención odontológica mientras que el provincial va a ocuparse de fabricar las prótesis que se requieran.

Con este afán, la cartera sanitaria armó una red de 22 laboratorios públicos abocados a la producción de piezas dentales de acrílico. En La Plata, por ejemplo, se van a hacer en el UPA 6 de Los Hornos y en el hospital Alejandro Korn, pero hay laboratorios en todas las regiones sanitarias.

El programa Sonrisas Bonaerenses nació “a partir de la existencia de población y adultos jóvenes parcial o totalmente desdentados sin acceso a la rehabilitación“. Las autoridades explicaron que “la rehabilitación bucodental no solo tiene objetivos técnico-funcionales” vinculados al habla, la estética o la masticación. También entran en juego otros “aspectos que impactan directamente en la calidad de vida de todas las personas”.

Fuente: Infocielo.

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