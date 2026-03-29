Sorpresa … Daniel Cubano Fernández renunció como DT de Villa

29 marzo, 2026 0

A horas de la iniciación del certamen de fútbol de Primera división, el DT del plantel superior, Daniel Cubano Fernández renunció en forma indeclinable a la conducción del conjunto de la V azulada.

Algunos inconvenientes internos llevaron al Cubano a dejar el equipo y no arrancar con la temporada futbolística, algo que llamó poderosamente la atención, aunque, extraoficialmente, el Cubano se distanció por algunas inconsistencias de algunos jugadores y diferencias con la directiva.

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