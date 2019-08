Sorteamos la cama elástica de Las 4 Estaciones (video)

Se desarrolló esta mañana el sorteo por el Día del Niño, de una cama elástica de la mano de “Las 4 Estaciones”.



“Mantuvimos todos los precios a pesar del aumento del dólar. Afrontaremos esta fiesta con los precios que teníamos, no aumentaremos nada”, indicaron desde la firma local en la previa al sorteo.

La ganadora resultó ser Luisa, DNI 13.415.773 y en diálogo con la radio se mostró emocionada con la noticia: “Muchas gracias. Estoy muy contenta y no me lo esperaba. Será para mi nieta Delfina que tienen 3 años. Soy de Copetonas y ella está viviendo a unos 500 kilómetros, estoy de verdad muy contenta”, dijo.