Sorteo de Casa Silvia: Graciela Morales de Coronel Dorrego es la ganadora del Fiat Cronos

1 abril, 2021 Leido: 149

En el día de ayer se llevó a cabo el sorteo del Fiat Cronos de Casa Silvia y resultó ganadora una vecina del distrito de Coronel Dorrego. Juan Carlos Iglesias encargado de la sucursal tresarroyense y Graciela Morales quien resultó beneficiada con el automóvil Fiat Cronos dialogaron con LU24 celebrando éste acontecimiento tan especial.

En primer lugar Iglesias comentó que desde Tres Arroyos “había muchas opciones y en este caso quedo para una vecina de Dorrego, nosotros mandamos como 12 o 13 mil cupones”. Y también indicó que se espera que la entrega del vehículo se empezara a tramitar durante la semana que viene. “Hoy en las redes sociales está el momento del sorteo, y del llamado para informarle que había ganado” informó.

Graciela Morales, por su parte, es la ganadora del Fiat Cronos, y en comunicación con LU24 compartió su emoción ante la noticia: “estoy sorprendida y feliz, todavía no caigo” sostuvo, y además comentó que “ayer mismo me enteré, me llamaron de Casa Silvia central de Olavarría, el gerente general me pregunto mis datos y me dijo ‘te tengo que felicitar porque te ganaste el 0km’”.

Asimismo, manifestó contenta que “yo pensé que era mentira, soy empleada doméstica, y mi marido trabaja en el rubro de electricidad, somos gente de trabajo”. Agregó también que nunca ha tenido suerte en el ámbito de los sorteos, y en ésta ocasión “había comprado una anafe, le di un beso al cupón y dije: que sea lo que Dios quiera”.

El vehículo lo tendrá que retirar por Casa Central de Olavarría durante la semana próxima y en festejos por la noticia del premio, contó que “me hicieron un asado mis hijos, y disfrutaron mas ellos que yo, porque yo todavía estoy sorprendida”. En cuanto al vehículo indicó que desde Casa Silvia “ya me mandaron las fotos, esta esperándome con globitos y moños”.

