Sorteo del programa “Un Lote para mi Familia” en Claromecó

9 octubre, 2025 0

Este jueves, a las 15 se realizará en el Espacio de Arte de Claromecó el sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”, con la presencia de quienes completaron el proceso de inscripción.

El acto se llevará a cabo ante escribano público, garantizando la transparencia del procedimiento.

Este programa municipal brinda a las familias la posibilidad de acceder a un terreno propio con requisitos mínimos, promoviendo el arraigo y el acceso justo a la tierra.

