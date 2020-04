Sr. Presidente de la Nación. Sr. Gobernador de la Provincia, los medios estamos agonizando

Quiero hacerle llegar públicamente mi inquietud al Sr. Presidente de la Nación y al Sr. Gobernador de la Provincia, máximas autoridades que rigen nuestros destinos y generadores de las medidas que como ciudadanos de un país organizado, debemos cumplir.

Los medios de comunicación creemos ser un sostén importante para todas las medidas que hay que hacerle conocer a la comunidad. Desde las mejores noticias, hasta las peores, producto de esta pandemia que afecta al mundo.

El Estado sabe que cuenta con nuestro incondicional apoyo para que la sociedad conozca las normas a cumplir y ayudemos a todos a cuidarnos y preservar la vida.

Nuestros anunciantes, también están en estado de crisis y les es imposible en muchos casos sostener sus pautas publicitarias, levantándolas. Somos empresas que damos trabajo a muchas personas para mantener nuestro nivel de presencia en la sociedad y no decaer en la calidad del producto final.

En nuestro caso particular, somos una Radio AM situada en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, referencia indudable para la comunidad. Dos radios de FM y un sitio de interenet altamente penetrable con tres millones de visitas al mes.

La radio tiene 50 años. Una historia que no nos vamos a permitir borrar aún en las peores condiciones, pero es imprescindible que nos brinden ayuda, nos provean de créditos sin condicionamientos, con cuotas descontables de futuras pautas publicitarias, las que hoy son nulas. No estamos recibiendo un solo peso del Gobierno. Deben saber, Sr.Presidente y Sr. Gobernador que no solo estamos en riesgo de caer a lo más bajo en lo económico, sino que las medidas deberían ser urgentes. Y a futuro necesitamos un decidido desendeudamiento con el Estado cediendo espacios que ustedes necesitan para difundir los actos de gobierno.

Un país sin medios independientes, no funciona. Y los medios sin las “naturales” pautas del Gobierno no nos podemos sostener.

Estoy dispuesto, en lo personal, a entrevistarme con quien quiera escucharme, desde ustedes, Sres Presidente y Gobernador, y contarles con detalle nuestro estado de deterioro.

Soy José Luis Basualdo – Director de LU24 Radio Tres Arroyos –Socio Gerente de LU24 Difusora Tres Arroyos SRL fundada el 4 de Octubre de 1969 – Generador de 30 puestos de trabajo, directos e indirectos. Avenida Belgrano 457 – Tel 5492983582287 – Confío, más aún, estoy seguro que el Estado no permitirá que se pierdan los históricos medios de comunicación de la Argentina.

