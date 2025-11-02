Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

Stefano Di Carlo se convirtió este sábado en el nuevo presidente de River Plate. Después de un día histórico, los socios que votaron en las entrañas del Estadio Más Monumental, en una jornada con récord de participación con más de 25 mil votantes, eligieron al que hasta hoy era el secretario general del club de la directiva que lideró Jorge Brito durante los últimos cuatro años.

El próximo lunes por la tarde asumirá el cargo de manera formal como titular de la institución de Núñez y a sus 36 años, será el mandatario más joven en la historia del club desde el ascenso de Antonio Vespucio Liberti (nacido en agosto de 1901) a la presidencia en 1933. En 2018, cuando asumió el rol de vicepresidente, Di Carlo también se había convertido en el directivo más joven (29 años) en estar en ese puesto.

El flamante presidente logró el 61.77% de los votos (15.960 votos), superando a Carlos Trillo 16.22% (4.191 votos), Luis Belli 9.68% (2.502 votos), Daniel Kiper 8.29% (2.139 votos) y Pablo Lunati 4.04% (1.045 votos).

Su primer objetivo será el de ordenar el problema futbolístico que tiene el club desde que Marcelo Gallardo tomó el control total y alejó a la dirigencia de la toma de decisiones y del día a día del plantel.

El flamante presidente estará acompañado por otros dirigentes que, al igual que él, también siguen una línea que comenzó hace más de 10 años con el desembarco de Rodolfo D’Onofrio como presidente de River. Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty serán sus vices y ocuparán cargos fundamentales en la mesa directiva, en lo que será una continuidad clara del oficialismo que gestó el presente de un club que buscará nuevos objetivos rumbo a los cuatro años de gestión que afrontará hasta finales de 2029.

A la espera de la definición del Torneo Clausura y en la continua búsqueda de clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, el máximo desafío del nuevo líder del club será futbolístico, en una etapa de turbulencias. La segunda etapa de Marcelo Gallardo al mando del plantel está lejos de ser la esperada y el tema fue uno de los más comentados durante la extensa jornada electoral en el Monumental.

“Por supuesto que al final de la temporada, el fútbol, el tema de mayor centralidad, relevancia e interés tanto para nosotros como para toda la familia de River, vamos a hacer las evaluaciones del caso y la sintonía fina. Debemos corregir y mejorar. Nosotros vemos lo mismo que ve la gente de River. Que tenga la tranquilidad el hincha y el socio que nosotros, cuando hay un problema, vemos lo mismo que ellos. Y lo que hacemos es abordarlo, atacarlo y corregirlo”, reconoció el propio Di Carlo luego de votar durante el mediodía del sábado.

“Lo que se ratifica es el rumbo, el norte, el camino institucional. Llevamos 12 años. Agarramos un club en condiciones muy complejas. Hicimos muchas cosas. Por supuesto, hemos tenido a lo largo de estos 12 años en un cierto momento éxito deportivo marcado. En otros, la inversión en infraestructura que ha sido icónica. Esos son carriles que van en paralelo. River debe seguir creciendo institucionalmente. Una cosa no invalida la otra”, subrayó.

“Quiero agradecer y destacar al socio que se acercó a votar masivamente construyendo la elección más masiva, históricamente masiva, de River. Ha sido el protagonista exclusivo de este hito para River y su historia democrática”, fueron las primeras palabras de Di Carlo durante la noche del sábado tras confirmarse que había ganado los comicios. “Entendemos el peso de la historia y el sentido profundo que en la responsabilidad que significa administrar lo que es de todos los socios e hinchas de River”, agregó.

Por otra parte, otro de los puntos salientes que proyecta Di Carlo como nuevo líder de esta etapa del oficialismo será continuar con la transformación del club, que incluyó un plan de obras que continuará con las mejoras en el estadio, lo mismo con el avance del Centro de Alto Rendimiento en el predio Cantilo para las divisiones inferiores de más de 5.000 metros cuadrados a un kilómetro del Monumental y la modernización de instalaciones para socios que impulsará nuevas comodidades para los más de 350 mil riverplatenses que disfrutan de los espacios y de variadas disciplinas.

