Sub 13 de fútbol: Tres Arroyos perdió y quedó afuera

Tres Arroyos no pudo pasar a segunda instancia en el torneo nacional de la categoría sub 13 de fútbol al perder hoy en cancha de bocha con Coronel Dorrego 1 a 0. Los dorreguenses había obtenido el triunfo como local la semana anterior 3 a 2, y hoy con este logro continúan en el certamen.



Los visitantes fueron más y justificaron en ambos partidos seguir en carrera, si bien el equipo local hoy mejoró, no tuvo presencia en el área rival logrando quedarse con el triunfo.

Tres Arroyos (0) Lleral: Suhit, Ríos, Vejas y Novoa: Ortega, Arrachea, Hernández y Auzmendi: Grigñoli y Conti D.T. Cristian Di Rocco.

Luego ingresaron Romero, Musto y González.

Coronel Dorrego (1): Torres: Colamarino, Bocanegra, Iriarte y Paluti: Urquizo, Farías, Di Muzio y Alvarez: Ferrucci y Farro D.T. Jorge Michellena.

Luego ingresaron Coronel, Brajenek y Lombardelli.

Gol: 32 minutos primer tiempo Farías (C.D.)

Arbitro: Sebastián Romero Coronel Pringles