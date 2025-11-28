Sub-13: Huracán presentó el Torneo que viene a jugar Estudiantes de La Plata

28 noviembre, 2025 1

Este viernes, en una conferencia de prensa en instalaciones del Club A. Huracán se presentó el Torneo de Fútbol Nacional Sub-13 de inferiores, denominado “Esperanzas de Tres Arroyos”, con la participación de Estudiantes de La Plata, Sarmiento de Junín y Deportivo Riestra.

Guillermo Baratieri, Matías Rossi y Martin Di Rado, integrantes de la Comisión de Fútbol de Huracán, anunciaron que la competencia iniciará el viernes 5 de diciembre a las 17:00, con la ceremonia inaugural; a las 18:30, se jugará el primer partido entre Huracán y Buena Esperanza (San Luis) en el Roberto Lorenzo Bottino. Continuará la jornada ese mismo día y durante el fin de semana largo, finalizando el 8 de diciembre.

Los representantes de Tres Arroyos serán:

Huracán, El Nacional, Argentino Junior, Boca Juniors, Villa Del Parque y Olimpo.

También participarán:

Buena Esperanza (San Luis)

Punta Fútbol Club (San Luis)

Alem (Pringles)

Almaceneros (Pringles)

Juarense (Benito Juárez)

Sedes

Huracán (Bottino y quinta) y El Nacional (Catale).

¿Cómo se juega?

El Torneo se desarrollará en cuatro grupos: dos de ellos contarán con cuatro equipos y los dos restantes tendrán tres equipos. Los primeros y segundos de cada grupo clasificarán a la Copa de Oro y los terceros jugarán la Copa de Plata, con partidos de eliminación directa hasta llegar al campeón.

