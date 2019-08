Sub 15 de fútbol: Tres Arroyos empató en un partidazo con Tandil 2 a 2

Esta tarde, la selección Sub 15 de fútbol de Tres Arroyos, igualó con Tandil 2 a 2 en un partidazo que se jugó esta tarde en la ciudad serrana. De esta manera Tres Arroyos cerró invicto esta primera rueda y con las chances intactas para pasar a la próxima instancia.

En este partido que terminó en empate, se puso en ventaja Tandil con el gol de Bustamante. El local fue superior en el primer tiempo, en tanto que en el complemento, mejoró mucho el equipo de nuestra ciudad que terminó dando vuelta el partido con los goles de Franco Martínez y de Alex Vega de penal y sobre el final del partido igualó Vinsennau para Tandil.

El encuentro terminó siendo de ida y vuelta y los chicos de nuestra ciudad estuvieron a la altura ante un calificado rival.



Tres Arroyos alistó a Mendoza; Tesoniero, Samuelsen, Vega e Isaac; Di Rocco, Pan, Tenaglia, Moreno; Tavieres y Martínez. Luego ingresaron Barrionuevo, Saltapé, Kuhlmann y Cisneros.

En el otro partido correspondiente a la Zona 6 de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, Necochea le ganó de visitante a Balcarce 2 a 0.

Posiciones: Tandil 7 puntos, Necochea 4, Tres Arroyos 3 y Balcarce 2.

Próxima fecha: Balcerce vs. Tres Arroyos y Necochea vs. Tandil.