Subsidio para comprar garrafas en regiones de bajas temperaturas

El beneficio para gas envasado contempla una bonificación mensual de $9.593 por garrafa. En invierno, el esquema incluye dos garrafas por mes y, en verano, una. Actualmente, una garrafa de 10 kilos cuesta entre $30.000 y $35.000. Este nuevo sistema sustituyó al ex Programa Hogar y opera con devolución inmediata del dinero al momento del pago mediante las billeteras virtuales BNA+ y Modo, junto con los bancos adheridos a esa plataforma.

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Según consta en el sitio web de la Secretaría de Energía, quienes ya estaban inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a hacer el trámite. Por el contrario, los usuarios de garrafas y quienes cobraban el ex Programa Hogar sí tienen que inscribirse en el nuevo esquema para seguir recibiendo asistencia estatal.

Para obtener el subsidio, los interesados deben entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar sus datos personales y familiares y completar la solicitud en la sección de Programas y beneficios. La Secretaría de Energía indicó además que el domicilio debe estar actualizado, porque la cantidad de garrafas subsidiadas depende de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas de cada región.

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La inscripción al ReSEF

La Secretaría de Energía precisó en su sitio web que, desde la creación en enero de 2026 del régimen de suibsidios, la opción Tarifa Social de Gas fue discontinuada. Para recibir subsidios en energía eléctrica, gas por redes y garrafa, la inscripción debe hacerse en el Registro de Subsidios Energéticos, también identificado como ReSEF en el sitio oficial.

Las personas interesadas deben ingresar a la sección “Solicitar Tarifa Social” dentro de Mi ANSES y elegir la opción “Zona Fría”, con la factura del servicio de gas a mano si corresponde. El registro no tiene fecha límite, pero quien no esté inscripto no accede al beneficio.

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Entre los requisitos figura no superar ingresos netos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo dos, según el Indec. También pueden quedar incluidos hogares que no cumplan las condiciones del segmento de mayores ingresos y tengan al menos un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP, una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o un Certificado Único de Discapacidad.

Quedan excluidos los hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo que uno de ellos sea titular de un Certificado Único de Discapacidad. Tampoco están alcanzados los hogares que tengan en conjunto tres o más inmuebles, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.