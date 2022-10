Subsidio para las cooperativas: “Es un alivio”, afirmó la Presidenta de la CELTA

30 septiembre, 2022

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la entrega de subsidios por 4.800 millones de pesos para 200 cooperativas eléctricas y la presidenta del Consejo de Administración de CELTA, Marisa Mendiberri, afirmó que “es un alivio poder contar con una ayuda de la provincia porque estamos en un momento muy difícil”. Además, explicó que este aporte económico “nos ayudará a poder cumplir con la calidad del servicio y pagar salarios”.

Mendiberri estuvo presente en el acto desarrollado este jueves en Baradero y en diálogo con LU 24 sostuvo que por el momento se desconoce el monto a percibir y cómo se cobrará.

“Para nosotros es un alivio poder contar con una ayuda de la provincia porque todas las cooperativas estamos en un momento muy difícil por la falta de tarifa”, aseguró.

“Con esto podremos afrontar las paritarias con los gremios y ciertas inversiones que hay que hacer en el tendido eléctrico para mejorarlo, lo que es muy difícil de realizar cuando no tenés tarifa ni ingresos porque todo lo que compramos es a valor dólar”, subrayó.

No obstante, aclaró que “esta no es la solución, nos tendrían que dar la tarifa”.

“El Gobernador, antes del acto, se reunió con los presidentes de cada una de las federaciones y es consciente de la problemática nuestra, por eso esperamos soluciones”, finalizó.

