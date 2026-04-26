Sudestada en Monte Hermoso y Pehuen Co por los intensos vientos

26 abril, 2026 62

Monte Hermoso y Pehuén Co recibieron la sudestada que provocó la subida del mar y daños varios en ambos balnearios.

El fenómeno se dio en el marco de la alerta naranja, con ráfagas que superaron los 90 km/h.

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, las intensas ráfagas de viento se hicieron sentir este domingo en la costa bonaerense y provocaron una marcada sudestada en Monte Hermoso y Pehuén Co.

Ambos distritos se encuentran bajo alerta naranja, con pronósticos que advertían sobre vientos sostenidos y ráfagas que, de manera localizada, podían superar los 90 km/h. El escenario se cumplió y el fenómeno impactó de lleno sobre la franja costera, informa labrujula24.com.

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La sudestada, impulsada por la combinación de viento persistente y condiciones marítimas adversas, modificó por completo el paisaje en cuestión de horas y obligó a extremar precauciones en la zona.

En paralelo, en Pehuén Co también se reportaron consecuencias en el área urbana. El viento provocó la caída de dos árboles: uno en un domicilio ubicado en calle Huanguelén al 300 y otro en Azopardo al 300.

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