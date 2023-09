Sueldo y bono para los agentes municipales de San Cayetano

27 septiembre, 2023

La Municipalidad de San Cayetano, a través de la secretaría de Hacienda, comunica que a partir del viernes 29 estará disponible para el cobro en las cuentas bancarias de los agentes municipales, el sueldo correspondiente al mes de septiembre.

Además, estará depositada la primera cuota de la Asignación Especial Extraordinaria no remunerativa y no bonificable de $ 30.000. Recordemos que este bono está dirigido a todo el personal que perciban salarios netos menores o iguales a $ 370.000, correspondientes al devengado en el mes de agosto de 2023. Para los salarios mayores a dicho monto que no superen los $400.000, correspondientes al mismo periodo, la asignación será igual a la diferencia necesaria para alcanzar ese último valor.

Están excluidos del cobro de la Asignación Especial Extraordinaria los cargos electivos del Departamento Deliberativo y funcionarios del Departamento Ejecutivo, a excepción del personal jerárquico de carrera.

Volver