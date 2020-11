Sugieren ingerir alimentos lácteos para aumentar los niveles de vitamina D

Una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad COVID-19.

Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, norte de España.

Los niveles de vitamina D de estos pacientes fueron más bajos en comparación con 197 personas que no estaban ingresadas en el hospital, sin registro de la enfermedad.

La nutricionista María Ibsen dialogó con LU 24 al respecto y contó que “en este caso con esta pandemia del COVID-19, todos nos relacionamos más con los términos de vitaminas o minerales. La vitamina D la tenemos baja, se está viendo en los controles de los pacientes, esto tiene que ver con la protección solar que usamos para cuidar nuestra piel”.

“La vitamina D la encontramos en todos los alimentos de origen lácteo, lo consumimos desde nuestro inicio de vida. En teoría lo tendríamos que tener bien pero a veces necesitamos la activación del sol para que esté disponible para nuestro organismo”, sostuvo.

“Hay personas que no consumen lácteos por intolerancia o distintos motivos y se da el dosaje a través de suplementos farmacéuticos, no es algo dificultoso, lo podemos sostener”, agregó.

“Esta época nos conecta más con el sol, la naturaleza y en esta época especial queremos repuntarla y hacerla más saludable”, explicó la profesional, al tiempo que agregó que “es como un tema que ha venido constante, ver cómo estamos mejorando la inmunidad ya que se vio que se amenaza la parte inmunológica y nos predispone peor hacia los procesos de enfermedad”.

Asimismo se refirió a las consultas más comunes y dijo que “nosotros equilibramos la alimentación, siempre hay una tendencia o moda, tratamos de equilibrar de esta manera para que la persona no tenga carencia. No es algo que podemos decir que esté mal, pero no puede ser algo que se sostenga a lo largo de la vida”.

Respecto a la pandemia indicó que “hubo un aumento de consultas por desarreglos para como armar la alimentación en nuestra casa. Hubo muchas de cómo hacer las compras, la comida y demás. La gente no solo llegó por derivaciones médicas, la gente consulta mucho”.

