Pediatría en el Hospital: El tema es la falta de recurso humano, pero igual habrá refuerzos

29 marzo, 2022 Leido: 922

Tras el reclamo que tomó estado público en las últimas horas en torno al cierre de la guardia pediátrica de la Clínica Hispano y la sobredemanda del servicio que funciona en el Centro Municipal de Salud, autoridades sanitarias anunciaron esta mañana que sumarán un pediatra más a la atención de fines de semana y feriados, en los mismos horarios actuales pero con dos consultorios en lugar de uno. Para cubrir ese incremento en la atención convocarán a dos profesionales.

El secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, afirmó que “hoy la pediatría es una especialidad crítica, poco elegida y que cuenta cada vez con menos profesionales para su ejercicio”.

“Estamos en una situación coyuntural de la pediatría en toda la provincia de Buenos Aires y el país”, aseguró el funcionario quien adujo “decisiones de políticas públicas que nos superan a nosotros y vienen dándose desde hace muchos años”.

“Hoy la pediatría es una especialidad crítica, poco elegida y que cuenta cada vez con menos profesionales para su ejercicio. Es así que en toda la provincia de Buenos Aires y en nuestra Región Sanitaria se vienen viendo carencias, incluso nosotros como municipio hemos tenido que salir a suplir carencias de distritos vecinos”, explicó.

Guerra sostuvo que “nos vemos inmersos en una situación que no excede lo general, pero nos hemos puesto a trabajar para tratar de lograr la mejor atención sin desestructurar un sistema y un servicio de salud que tiene el Hospital Pirovano, como es el de Pediatría, que no solo hace una demanda espontánea en la atención de las 24 horas sino que brinda mucho más que eso: un consultorio de patología compleja, una atención del paciente neonatal, la neonatología y la internación”.

Finalmente, expresó que “junto con la Dirección del Hospital y el Jefe del Servicio fuimos viendo, de acuerdo a la cantidad de recurso humano que tenemos y que podemos llegar a captar, de qué forma mejorar y ampliar la atención del paciente pediátrico para que mientras siga esta situación, en la cual el sector público tiene que salir a sustentar, como le corresponde, esta carencia que hoy tiene el privado, pueda funcionar de la mejor manera posible”.

“La demanda aumentó por una cuestión estacional”, dijo Basilio

Ana Basilio, directora asociada del Centro Municipal de Salud, aseguró que la demanda que se vio en los últimos días en la guardia pediátrica del nosocomio “se incrementó mínimamente y por una cuestión estacional”. No obstante, aseguró que desde el cierre del servicio privado que ofrecía la Clínica Hispano Argentina se estudiaba desde el sector público cómo hacerle frente a un posible aumento de las consultas en el Hospital. Y lo que se decidió es convocar a dos pediatras más, cada uno de los cuales se sumará a la atención de fines de semana y feriados, por lo que funcionarán dos consultorios de demanda espontánea en lugar de uno como ahora, y en los mismos horarios actuales.

“Nos hemos reunido para ver qué podemos hacer para asistir a esa demanda sin desarticular la atención de un servicio que funciona con muy buenos resultados, pero no sólo la especialidad de pediatría sino también otras, enfrentan una falta importante de recursos humanos”, advirtió la profesional. En coincidencia con sus dichos, el jefe del Servicio de Pediatría, el doctor Horacio Rey, quien aseguró que “el recurso es finito para un servicio que tiene 8 personas, y se ocupa de la internación tanto del sector público como privado, la internación neonatal, la recepción de recién nacidos, segundo llamado y traslados a centros de mayor complejidad porque no tenemos subespecialidades pediátricas, con los que viajan los pediatras”.

“Si quieren armar una cuestión mediática, ármenla”

“Qué mejor para nosotros que incorporar más pediatras, el Municipio les paga un salario y todos trabajamos menos, cubrimos mejor el servicio y hay menos presiones. Pero faltan, cada uno eligió en los últimos años qué quería hacer, y quizá no le resultó tan atractivo como a Gabriel (por Guerra) y mí. Pero acá no podemos elegir, con más o menos habilidades, la atención la tenemos que tener todos. Nadie nos pregunta qué se hace, por ejemplo, un fin de semana como el pasado, que éramos tres pediatras acá, nacieron mellizos de 33 semanas, intubados, trasladados a Bahía Blanca. Y el sábado se vieron 51 pacientes, lo que se ve todos los sábados, pero había dos abuelas y dos padres por cada paciente. Si quieren armar algo mediático con esto, ármenlo pero eran 51 pacientes”, advirtió el jefe del Servicio de Pediatría a la prensa.

El médico aseguró que el servicio funciona, toda vez que en la jornada de hoy hay sólo dos pacientes internados. “Y la gente que atiende, tanto en pediatría como enfermería, son un encanto, atienden con todo el amor, pero siempre en estas épocas, cuando empiezan las clases, la demanda crece, y por cuestiones estacionales también. El staff de pediatría está conformado por médicos con residencia en hospital escuela de lo mejor que hay en la Argentina. Cada uno puede demandar lo que quiera, pero esa es la realidad”, argumentó.

Incluso instó a la prensa a “convocar ustedes a médicos si son tan generosos para hablar”.

Finalmente, desmintió cualquier tipo de exigencia, incluso económica, de parte del Círculo Médico para los profesionales que quieran comenzar a atender en la ciudad.

