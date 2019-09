Fútbol: El Nacional y Colegiales siguen arriba

Esta tarde se jugó la quinta fecha del Clausura de Primera División, mientras que la jornada del ascenso fue suspendida por las condiciones climáticas. El Nacional (que ya quedó libre) junto a Colegiales, son los dos que mandan en la tabla de posiciones, ambos obtuvieron triunfos importantes en esta jornada, el Decano le ganó a Boca 1 a 0 con gol de Salas de penal, mientras que en Indio Rico, Colegiales superó por 2 a 0 a un duro escollo como lo es Once Corazones, con goles de Silcan de penal y otro de López. En tanto que en el clásico de Chaves, Huracán Ciclista e Independencia igualaron 0 a 0 en un partido chato, mientras que Olimpo venció 3 a 1 a Agrario en un partido clave por los promedios, además Unión y Villa igualaron 0 a 0. Huracán quedó libre. Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 5)

EL NACIONAL BOCA 1-0

Gol: Salas -de penal- (EN).

Incidencia: Ferretti (EN) le contuvo un penal a San Román (B). ONCE CORAZONES COLEGIALES 0-2

Gol: Silcan -de penal- y López (C). UNIÓN VILLA DEL PARQUE 0-0 Incidencia: fue expulsado Aramendi (U). H. CICLISTA INDEPENDENCIA 0-0 Incidencia: fueron expulsados Sellinger y Villanova (I). OLIMPO AGRARIO 3-1 Goles: Disipio -2- y Otreras (O); Tries (A).

Promedios: Huracán 2.260, Colegiales 1.529, Once Corazones y El Nacional 1.500, Unión 1.294, Villa 1.286, Independencia 1.254, Boca 1.215, Olimpo 1.152, Ciclista 0.960, Agrario 0.785.

Resultados Tercera División: El Nacional 1 - Boca 3, Once Corazones 2 - Colegiales 1, Unión 0 - Villa 1, Huracán Ciclista 1 - Independencia 2, Olimpo 3 - Agrario 0.

Posiciones Tercera División: Independencia 12 puntos, Boca 11, Olimpo 10, Once Corazones 7, Colegiales 6, Huracán, Agrario, Ciclista y Villa 5, Unión y El Nacional 0.

Próxima fecha (6°): Huracán vs. Unión, Villa vs. Olimpo, Agrario vs. Ciclista, Independencia vs. Once Corazones, Colegiales vs. El Nacional. Libre: Boca.