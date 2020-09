Sumate como Socio en Renacer, y colaborá con más de 150 perritos

3 septiembre, 2020

Desde el 1° de Septiembre el Refugio Renacer lanzó su campaña para socios. A diferencia de otras asociaciones, Renacer no cuenta con ninguna ayuda más que la de la gente. No existen subsidios municipales ni ningún otro ingreso que no sea el de la gente que quiere colaborar.



Podés asociarte y colaborar mensualmente con el monto que puedas y se ajuste a tu bolsillo, y además elegir que pasen a cobrar por tu domicilio o abonar con Mercado Pago desde cualquier computadora o celular.

Contactarte por whatsapp al 2983-544253 o también por Facebook e Instagram.

El refugio ubicado en Garibaldi 3900, da hogar, alimento y atención veterinaria a más de 150 perritos, la mayoría encontrados en estados muy lamentables.

Actualmente, por la situación COVID-19, el refugio se encuentra cerrado para visitantes, pero en sus redes sociales pueden ver el trabajo diario que se realiza.

También esperan poder re-abrir las puertas para visitas y que la gente conozca a todos sus habitantes de cuatro patas.

