Super donante de plasma: “Tengan paciencia y muchos cuidados”

16 julio, 2020 Leido: 164

Facundo Ahumada es reconocido como el “super donante” de plasma, ya que luego de haber superado el covid-19, cuenta con anticuerpos en su plasma que resultan cuatro veces mayor al de otro donante común. “Aprovechen y sigan cuidándose. Tengan paciencia y muchos cuidados”, aconsejó a la comunidad tresarroyense.

“Estoy ayudando a la causa siendo donante de plasma. Cumplo los requisitos para serlo y ya llevo donado unos 3 litros aportados para el tratamiento de 12 personas”, dijo esta mañana.

Reconoció que nadie sabe porque generó ese nivel de anticuerpos, “lo que me dijeron los médicos es que por ahí por haber cursado la enfermedad con algunos síntomas severos como neumonía y algunos días de fiebre, tuve una carga mayor viral y el cuerpo lo combate con mucha más frecuencia y se generó más anticuerpos que una persona asintomática”.

Facundo recordó que viajó a Europa a trabajar y la última parte de su viaje era por España cuando ya había 5 mil casos activos. Hizo escala a Londres y vuelo directo a Buenos Aires. “El avión venía con mucha gente con tos y estornudos y al estar tantas horas ahí no sabes si puede ser o no y me tocó. Mis contactos estrechos no estuvieron infectados. A los días cuando pasé mi número de vuelo había varios casos positivos en ese avión. Aquí no había cuarentena estricta aún. Ya había hablado para hacer la cuarentena que era optativa, por lo que tomé todas las medidas y no salude a mis padres y me vine a mi domicilio a mi pieza donde hacía mi vida. Por eso gracias a Dios no se llegaron a contagiar”.

Indicó que comenzó con fuerte dolores de cabeza y tomó la decisión de ir por su cuenta al hospital, “ya que no me reconocían en este momento los síntomas y por ello no me llevaban. Así fue como me hisoparon y me internaron. Curse la enfermedad y tuve un principio leve de neumonía”.

“Luego me llamaron para donar sangre y se contactaron sorprendidos ya que descubrieron que el nivel de anticuerpos eran cuatro veces mayor a lo normal. Estoy contento porque se mantienen el nivel de anticuerpos”, sostuvo.

Volver