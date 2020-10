“Súper mamá”: Maru Botana habló con LU 24 en el marco del Día de la Madre

16 octubre, 2020 Leido: 8

La reconocida cocinera y “súper mamá”, Maru Botana, habló con LU 24 en el marco de esta fecha especial que se celebrará este domingo, un Día de la Madre más para Maru que es mamá desde los 30 años.

En diálogo con LU 24, explicó que “mis chicos están enormes, el mayor tiene 21 años y la más chica tiene 8. Yo disfruto de todas las edades, los chiquitos que tengo ahora son más grandes y están más pícaros, los años pasan, los chicos son totalmente diferentes”.

“Siempre me quedaron pendientes dos más, pero creo que ya está porque me van a sacar de casa”, contó entre risas.

“Estar con los chicos te lleva mucho tiempo, tener que dedicarte a ellos, mientras uno labura y hace sus cosas a veces se hace muy difícil”, sostuvo, al tiempo que agregó que “fueron todos partos naturales, menos Matías que tiene 16 ahora y yo choqué con él, que terminó naciendo por cesárea”.

“Yo nunca paré, siempre seguí trabajando, me encargaba de las cosas de la casa y después me iba a trabajar. Los chicos cuando me ven a mí se organizan a la par”, sostuvo, refiriéndose a la pandemia, al tiempo que agregó que “venimos re bien, contentos cuando se pudieron juntar con sus amigos porque son todos muy sociables, pero extrañan el colegio y estar todos los días con los amigos, los agarró medio perdidos pero se han amoldado”.

“Cambió todo, cambió la vida en general, ellos buscan otra forma, charlamos de lo que pasó cuando cenamos. Hay otra dinámica, otro tiempo”, manifestó.

Asimismo, nombró a sus 7 hijos, en orden de edad: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y María Inés.

