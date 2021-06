Supercarne: “bajamos los precios para generar más ventas”

23 junio, 2021 Leido: 232

José De La Torre, encargado de la carnicería Supercarne, ubicada en Av. Rivadavia 457, dijo a LU 24 que “en este rubro estamos pasando momentos muy difíciles, como la mayoría de los comercios en general. En cuanto al problema que tenemos a nivel país nos hemos reunido y hemos llegado a una conclusión: tuvimos que bajar el precio de lista al cliente como para poder generar un poco más de ventas”.

“El que está en el rubro sabe que los números son finos, muchas cosas no se pueden hacer. Pero todavía estamos en carrera, tratando de sobrellevar esto que no está pasando. Hemos bajado los valores de la lista completa pero no estamos con los precios que ha puesto el gobierno, que son más para el Gran Buenos Aires, creo que acá no llegan, salvo algún supermercado grande que pueda llegar a tener un convenio. Sinceramente magia no se puede hacer y no te pueden obligar a perder”, subrayó.

Además, informó que “para el fin de semana del Día del Padre al kilo de asado lo estuvimos sacando a 460 pesos, o sea que no está tan lejos tampoco de lo que puso el gobierno ($ 359) y por ahí lo podemos seguir manteniendo como oferta. Por suerte tuvimos bastante movimiento y es normal que la gente cuide el peso. Es una forma de atraer al cliente”, agregó.

En tanto, indicó que “todos los días tenemos una oferta distinta y los fines de semana hacemos el sorteo de una parrillada para cinco personas con quienes compraron durante esa semana”.

Recordó que “cuando empezó la pandemia hubo una caída en el consumo pero de a poco se fue levantando, cuando la gente comenzó a salir de sus casas. Después hubo otra caída, es como que por el precio la gente se vuelca a consumir otros productos, eso pasa siempre, y luego empieza a repuntar”.

Volver