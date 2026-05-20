Superkart: Nikolas Ríos hizo podio en Bahía Blanca

20 mayo, 2026 44

El joven piloto de Tres Arroyos Nikolas Ríos tuvo una buena tarea por la tercera fecha del Superkart del Sudoeste en la categoría Junios 125c.c. en el Kartódromo de Bahía Blanca.

En pruebas clasificatorias metió la pole con un buen ritmo, mientras que en la primera final se ubicó en el tercer lugar.

Luego en la segunda final con grilla invertida Nikolas llegó tercero, subió al podio y sumo importantes puntos para el campeonato.

Fin de semana más que productivo para el piloto de Tres Arroyos que sigue sumando buenas actuaciones.

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