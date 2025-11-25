Superkart: Nikolas Rios subcampeón

25 noviembre, 2025 0

En la ciudad de Saavedra en una rara definición de campeonato se llevo a cabo a medias la ultima carrera de la temporada .

Una vez corrida las pruebas de clasificación y al romperse el motor del karting que venía puntero en el campeonato decidió no largar la competencia y la misma postura tomo su compañero de equipo , por lo tanto al no llegar al número mínimo que exige el reglamento para largar una carrera todo quedo como era antes de llegar a Saavedra , no se corrió nada y se cerro el campeonato en una forma muy rara y falta de ética decretándose que todo quedaba como estaba y de esta manera Nikolas Ríos que tenía todas las chances de ser el campeón se quedo sin correr ninguna de las dos carreras previstas y de poder pelear por el número 1 .

Exime de todo comentario esta forma tan antideportiva de cerrar un campeonato cuando en realidad son chicos muy jovencitos los que están comenzando este derrotero del deporte.

Volver