Supermercado Toledo: “La gente está buscando mucho las ofertas”

14 abril, 2021 Leido: 179

Alejandro Orofino es el encargado del supermercado Toledo y comentó en LU24 sobre cómo se está desarrollando en las últimas semanas el consumo popular, puntualmente en ésta sucursal que arribó a la ciudad hace ya algunos meses.

“La verdad es que el consumo está dentro de lo que esperábamos, y dentro de los objetivos. Notamos que últimamente la gente está buscando mucho las ofertas, pero dentro de todo el consumo viene bastante bien” indicó Orofino en primer lugar, y específicamente, comentó que “ayer y hoy hay una linda promoción con Cuenta DNI del Banco Provincia de un 20% y tiene un tope de 800 pesos de reintegro”, por lo que se observa que la gente aprovecha éste tipo de promociones, que en éste caso “aparte de hacer los descuentos de todos los productos, lo hace sobre las ofertas también”.

Asimismo, el encargado del supermercado, sostuvo que “estamos completos de ofertas, hay para todos los rubros” y que “los primeros días de la semana pasada estuvieron algo tranquilos, a partir del miércoles hubo crecimiento hasta el sábado”, haciendo nuevamente hincapié que los días miércoles y jueves aumentan las ventas coincidiendo con las ofertas del Banco Provincia y Cuenta DNI.

En cuanto a los faltantes de determinadas mercaderías que durante el 2020 y el contexto de pandemia se sufrieron, Orofino, manifestó que “donde hay algún proveedor que no puede cumplir con los productos, en nuestro caso, como somos una cadena de varios locales, nos vamos dando mercadería entre nosotros”. En ese sentido informó también, que con respecto a los precios “últimamente los cambios en la lista de precios fueron muy chiquitos”.

“Hoy la gente mira más precios que marcas, incluso hay segundas marcas que son muy parecidas a la primera marca, nosotros por ejemplo la línea ‘primer precio’ es una línea que empezó a comercializar para Toledo, y no hay una gran diferencia en calidad del producto” expresó el encargado de Toledo.

Para finalizar, recordó que también “hay descuentos con IOMA, y también lunes y martes descuentos para jubilados” y que además, “ahora invitamos a la gente para que renueve su tarjeta AMIGA, para quien no la tiene, porque vamos a salir con buenas promociones virtuales”.

Volver